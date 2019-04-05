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Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

11:11, 05.04.2019
Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Народного артиста СССР, режиссера Георгия Данелию похоронят во вторник, 9 апреля, в Москве на Новодевичьем кладбище.

Похоронен Данелия будет рядом с могилами недавно ушедших из жизни известных деятелей культуры Станислава Говорухина и Олега Табакова. Все необходимые разрешения для этого оформлены, передает «Интерфакс».

Прощание с режиссером пройдет в московском Доме кино 9 апреля.

Напомним, 4 апреля Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после длительной болезни. Причиной смерти режиссера стала остановка сердца.

Общество
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