Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Народного артиста СССР, режиссера Георгия Данелию похоронят во вторник, 9 апреля, в Москве на Новодевичьем кладбище.

Похоронен Данелия будет рядом с могилами недавно ушедших из жизни известных деятелей культуры Станислава Говорухина и Олега Табакова. Все необходимые разрешения для этого оформлены, передает «Интерфакс».

Прощание с режиссером пройдет в московском Доме кино 9 апреля.

Напомним, 4 апреля Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после длительной болезни. Причиной смерти режиссера стала остановка сердца.