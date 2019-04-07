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Минздрав РФ разрешил врачам выписывать электронные рецепты на лекарства

10:08, 07.04.2019
Минздрав РФ разрешил врачам выписывать электронные рецепты на лекарства
Фото: pixabay.com

Врачи с 7 апреля смогут выписывать электронные рецепты на лекарства. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе прописано, что разрешается изготавливать рецептурный бланк формы 107-1/у с помощью компьютерных технологий. Рецепт с электронной подписью будет формировать медработник, передает ТАСС.

Отмечается, что электронный рецепт должен содержать наименование медицинской организации, а также другие данные, утвержденные в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

Напомним, ранее Минздрав РФ дал рекомендации, как увеличить продолжительность жизни.

ОбществоМедицина
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