Минздрав РФ разрешил врачам выписывать электронные рецепты на лекарства

Врачи с 7 апреля смогут выписывать электронные рецепты на лекарства. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе прописано, что разрешается изготавливать рецептурный бланк формы 107-1/у с помощью компьютерных технологий. Рецепт с электронной подписью будет формировать медработник, передает ТАСС.

Отмечается, что электронный рецепт должен содержать наименование медицинской организации, а также другие данные, утвержденные в Общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

Напомним, ранее Минздрав РФ дал рекомендации, как увеличить продолжительность жизни.