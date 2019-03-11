Диетолог рассказала, как правильно питаться в Великий пост

Во время Великого поста нужно ответственно относиться к формированию рациона и не нарушать основных принципов здорового питания. Об этом рассказала диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По ее словам, для обогащения рациона необходимо употреблять в пищу различные семена и орехи, которые являются источниками белка, полезных жиров, клетчатки, а также других веществ.

«Орехи очень полезны, но при этом довольно калорийны, поэтому ежедневная порция их должна быть небольшой, приблизительно 30—40 гр. в день», — сказала Стародубова Агентству городских новостей «Москва».

Кроме того, для приготовления постных блюд рекомендуется отдавать предпочтение тушению, отвариванию и запеканию. Прием пищи должен проходить три раза в течение дня.

Антонина Стародубова особо подчеркнула, что перед началом поста обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

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