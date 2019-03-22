Матвиенко об отставках губернаторов: «По моему ощущению, этот этап уже закончился»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что волна отставок губернаторов в российских регионах подошла к концу.

«Я не занимаюсь заменой губернаторов, поэтому не могу сказать, будут ли еще. По моему ощущению, этот этап уже закончился», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».



Спикер Совфеда подчеркнула, что в этих отставках ничего неожиданного нет. По ее словам, они являются плановой ротацией.

Ранее Матвиенко говорила, что отставки губернаторов завершатся к середине апреля.

Напомним, что за последние дни произошли отставки руководителей в Челябинской, Оренбургской, Мурманской областях, республиках Калмыкия и Алтай.