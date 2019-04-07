Страны «Большой семерки» призвали Россию вернуться к соблюдению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) призвали Россию выполнять обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление было озвучено по итогам встречи во Франции.

Отмечается, что страны планируют наблюдать за последствиями в результате «разработки и развертывания Россией ракет, параметры которых нарушают положения ДРСМД».

Главы дипломатических ведомств добавили, что в случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля, то западные страны готовы «принять ответные меры», передает ТАСС.

Напомним, в начале марта Россия официально приостановила выполнение ДРСМД.



