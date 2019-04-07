Археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев на юге Египта

Археологи нашли гробницу эпохи Птолемеев (IV—I века до н.э.) в провинции Сохаг на юге Египта.

В склепе хорошо сохранились настенные росписи со сценами из жизни богов и оказались нетронутыми многочисленные мумии животных, в том числе мышей, соколов и кошек, рассказали в министерстве по делам древностей страны.

По словам специалистов, гробница принадлежала высокопоставленному чиновнику по имени Туту. Предварительно, там же была обнаружена его мумия. Второй саркофаг, который, как считают ученые, принадлежал его супруге, оказался пуст.

Напомним, ранее ученые нашли мумию личного окулиста египетского фараона Птолемея.