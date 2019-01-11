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Ученые нашли мумию личного окулиста египетского фараона Птолемея

04:34, 11.01.2019
Ученые нашли мумию личного окулиста египетского фараона Птолемея
Фото: pixabay.com

Национальный археологический музей Испании сообщил, что одна из древнеегипетских мумий, отправленных на экспертизу еще в 2016 году принадлежит священнику Неспамеду. Он был личным окулистом фараона Птолемея II и, возможно, Птолемея III.

Изначально предполагалось, что мумия принадлежит женщине. Ее приобрел ученый Игнасио Бауэр в Каире в 1925 году, пишет El Pais.

Ранее археологи в Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца. Ее возраст оценивается в 4 400 лет.

В гробнице обнаружены статуи фараонов, на стенах расположены цветные иероглифы. Фрески изображают высокопоставленного священнослужителя по имени Ватайе, его мать, жену и других родственников.

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