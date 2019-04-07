Прах правозащитницы Людмилы Алексеевой захоронили в США

Урна с прахом правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронена в США.

Захоронение было совершено в субботу, 6 апреля, на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне. На траурном мероприятии присутствовали около 30 человек — родные и близкие правозащитницы, в том числе ее сын Михаил Алексеев, передает ТАСС.

Отмечается, что на кладбище также покоятся мать Алексеевой Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.

Напомним, Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.