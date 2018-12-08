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Умерла правозащитница Людмила Алексеева

21:34, 08.12.2018
Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Фото: president-sovet.ru

Член Совета по правам человека Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни.

Людмила Михайловна ушла из жизни сегодня вечером в палате московской городской клинической больницы № 15, которую очень любила" — говорится в сообщении пресс-службы СПЧ.

О дате и времени прощания с ней пока не сообщается.

Людмила Алексеева одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года ее председатель. В 2002—2012 годах — член Комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации. С 3 декабря 2018 года — член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

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