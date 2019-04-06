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С худруком Малого театра Юрием Соломиным заключили бессрочный договор

19:04, 06.04.2019
С худруком Малого театра Юрием Соломиным заключили бессрочный договор
Фото: kremlin.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский продлил контракт с художественным руководителем Малого театра, народным артистом СССР Юрием Соломиным, сообщает ТАСС.

Подписание нового трудового договора состоялось в субботу в театре. С Соломиным был заключен бессрочный контракт. Мединский признался, что за 7 лет впервые подписал такой документ.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле. Как сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов, приостановка связана с многочисленными обращениями общественности в адрес Медведева. Также премьер-министр поручил министру культуры Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля.

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