Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле.

Как сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов, приостановка связана с многочисленными обращениями общественности в адрес Медведева.

Также премьер-министр поручил министру культуры Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля, пишет ТАСС.

Ранее Мединский объявил об объединении Александринского и Волковского театров в первый российский национальный театр. Он назвал это событие «историческим процессом». Сегодня приказ об этом был подписан.