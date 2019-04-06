Страны G7 заявили о готовности противостоять действиям России в киберпространстве

Страны G7 собираются усилить борьбу против некоторых угроз, которые, по их мнению, исходят от России, сообщает «Интерфакс».

Среди сфер, откуда ждут угроз от России, перечисляются киберпространство, сфера стратегической коммуникации и контрразведка.

Напомним, ранее служба общей разведки и безопасности Нидерландов подготовила рекомендации, согласно которым правительству лучше отказаться от использования технологий из стран, которые представляют угрозу кибербезопасности королевства. В докладе к таким странам было решено отнести Россию, Иран, Китай. Отмечается, что именно эти страны ведут в киберсфере агрессивные действия, которые нацелены на Нидерланды.