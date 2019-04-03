Нидерландские спецслужбы советуют правительству перестать пользоваться российскими технологиями

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов подготовила рекомендации, согласно которым правительству лучше отказаться от использования технологий из стран, которые представляют угрозу кибербезопасности королевства, сообщает ТАСС.

В докладе к таким странам было решено отнести Россию, Иран, Китай. Отмечается, что именно эти страны ведут агрессивные действия в киберсфере, которые нацелены на Нидерланды.

Напомним, ранее сообщалось, что основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительства и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете. По мнению Цукерберга, новые стандарты нужны в таких сферах, как борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных.



