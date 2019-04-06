Генсек Всемирной исламской лиги: «Россия — хороший пример для всего мира, и мы учимся у вас»

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мохаммад бин Абдуль-Карим аль-Иса во время посещения Болгарской исламской академии высоко оценил Россию, сообщает ИА «Татар-информ».

— Россия — это хороший пример для всего мира, и мы учимся у вас, — заметил он. Генсек Всемирной исламской лиги прочитал лекцию студентам Болгарской исламской академии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мохаммедом Бин Абдул-Каримом Аль-Исой, в ходе которой состоялось подписание договора о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генсекретарь Всемирной исламской лиги и муфтий, председатель ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.