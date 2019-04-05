Муфтий РТ подписал договор о сотрудничестве с генсекретарем Всемирной исламской лиги

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мохаммедом Бин Абдул-Каримом Аль-Исой, в ходе которой состоялось подписание договора о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили генсекретарь Всемирной исламской лиги и муфтий, председатель ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В ходе встречи Рустам Минниханов выразил надежду на успешное и плодотворное сотрудничество в деле укрепления в мире общечеловеческих и духовных ценностей, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что делегация из Саудовской Аравии во главе с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мохаммедом Бин Абдул-Каримом Аль-Исой находится в Казани с рабочим визитом.

Ранее Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в Казани встретился с председателем Всемирного совета мусульманских сообществ.