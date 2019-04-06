Минфин хочет определить срок, когда должны заключаться соглашения по субсидиям в рамках нацпроектов

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что ведомство предлагает установить максимальные сроки заключения соглашения о предоставлении субсидий на реализацию нацпроектов между регионом и муниципалитетами, сообщает ТАСС.

В ведомстве предлагают установить срок в виде 15 календарных дней. Сейчас законодательство регулирует только сроки заключения соглашений между федерацией и субъектом.

Напомним, ранее заместитель главы аппарата правительства РФ Анатолий Кириенко заявил, что правительство РФ намерено наладить на постоянной основе обсуждение с представителями регионов вопросов, связанных с нацпроектами, сообщает ТАСС. Кириенко заметил, что нельзя из федерального центра построить школу в каждом селе, поэтому встречи с регионами будут на постоянной основе.



