24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия — Африка

24 октября 2019 года пройдет первый в истории саммит Россия — Африка, сообщает «Коммерсантъ».

Мероприятие состоится в Сочи под сопредседательством президентов Египта и России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что стороны уже согласовали шаги по подготовке к этому мероприятию.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сменил посла в Эфиопии и одновременно полпреда России при Африканском союзе. Этот пост занял Евгений Терехин. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации РФ. Другим документом российский лидер освободил от этих должностей Всеволода Ткаченко. Он был послом РФ в Эфиопии и полпредом при Африканском союзе с 2014 года.