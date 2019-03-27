Путин сменил посла в Эфиопии

Президент России Владимир Путин сменил посла в Эфиопии и одновременно полпреда России при Африканском союзе. Им стал Евгений Терехин. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации РФ.

Другим документом российский лидер освободил от этих должностей Всеволода Ткаченко. Он был послом РФ в Эфиопии и полпредом при Африканском союзе с 2014 года.

Ранее Путин назначил Вадима Разумовского послом Российской Федерации одновременно в двух африканских государствах. Разумовский занял должность посла РФ в Гвинее, а также в Сьерра-Леоне — по совместительству.