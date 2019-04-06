Жители деревни Гришкино Мамадышского района остались без единственной дороги до трассы

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Жителям деревни Гришкино Мамадышского района Татарстана приходится запасаться продуктами из-за того, что каждую осень и весну единственную дорогу до трассы размывает, об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Теперь преодолеть 8 км до населенного пункта можно за 40 минут по бездорожью. Около 200 человек, которые живут в деревне, фактически оторваны от мира. Дорогу до населенного пункта начинали строить в 1993 году, но проект оказался затратным, потому что вокруг реки и озера, нужно строить мосты, требуется дамба. Жителям Гришкино каждый год обещают дорогу. Например, засыпать щебнем проблемный участок должны были еще в 2018 году, но сроки каждый раз сдвигаются. Местные власти рассчитывают на республиканскую программу.

Напомним, ранее сообщалось, что более 90% россиян нравится жить в свое населенном пункте. При этом почти 75% сообщили о проблемах, связанных с условиями проживания. Такие данные привели в Росстате.



