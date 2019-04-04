Росстат: более 75% россиян испытывают проблемы, связанные с условиями проживания

Фото: Максим Платонов

Более 90% россиян нравится жить в свое населенном пункте. При этом почти 75% сообщили о проблемах, связанных с условиями проживания.

62,9% респондентов назвали главной проблемой своего населенного пункта состояние дорог и безопасность дорожного движения, еще 38,4% считают проблемой большую отдаленность мест отдыха и досуга, пишет РБК со ссылкой на исследование Росстат, проведенное среди 60 тыс. домохозяйств.



Также россияне называют проблемами плохую организацию работы ЖКХ (37,2%), загрязненность окружающей среды (37%), большую отдаленность спортивной инфраструктуры (34,5%), алкоголизм (32%), вандализм (19,4%) и так далее.



Ранее Росстат объяснил исследование об уровне жизни россиян после вопросов Кремля.