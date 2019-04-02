В Самаре состоялась первая репетиция парада Победы

Фото: пресс-служба ЦВО

В Самаре на аэродроме Кряж провели первую репетицию военного парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Начались тренировки пеших колонн, в которых пройдут более 1,8 тысячи военнослужащих ЦВО и сотрудников правоохранительных органов. Совместные тренировки пешей и механизированной колонн стартуют с 16 апреля.

Напомним, ранее в Самарскую область прибыли расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Центрального военного округа, сообщает НИА «Самара». Они примут участие в военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На время подготовки и проведения парада в область были передислоцированы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер-М».