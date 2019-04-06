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Генсек Всемирной исламской лиги впервые побывал в Болгаре

14:16, 06.04.2019
Генсек Всемирной исламской лиги впервые побывал в Болгаре
Фото: Михаил Козловский

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мохаммад бин Абдуль-Карим Аль-Иса побывал в Болгарской исламской академии, сообщает ИА «Татар-информ».

С ректором вуза Данияром Абдрахмановым он рассмотрит перспективные направления сотрудничества. Помимо этого, генсек прочитает в академии лекцию. На ней он расскажет о современных направлениях развития исламской мысли и развития современного богословия.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мохаммадом бин Абдуль-Каримом Аль-Исой, в ходе которой состоялось подписание договора о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генсекретарь Всемирной исламской лиги и муфтий, председатель ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.


Общество Татарстан
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