Саратовские стадионы «Спартак» и «Волга» не попали в нацпроекты
Реконструкцию стадионов «Спартак» и «Волга» в Саратове не получилось включить в национальные проекты, сообщают «Известия».
Причина — недостаток денег на проектную документацию. Городским властям придется своими силами ремонтировать спортивные арены при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Минфина РФ Антон Силуанов согласился курировать социально-экономическое развитие Саратовской области. Его кандидатуру поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. О назначении министра куратором региона сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов». Ранее сообщалось, что Медведев предложил ввести кураторство для отстающих регионов. Среди таких аутсайдеров глава российского правительства назвал и Саратовскую область.СпортЭкономикаОбществоВластьИнфраструктура
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