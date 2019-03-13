В Минпромторге сообщили, когда на улицах Татарстана появятся беспилотные автомобили

Первые беспилотные автомобили выйдут на улицы Татарстана и Москвы в конце апреля — мае. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов.

По словам соруководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» Александра Гурко, всего в этом году на дороги выйдут около 150 беспилотников. Большинство из этих автомобилей принадлежит «Яндексу», пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что на эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования не хватает 240 млн рублей.

Напомним, шесть компаний готовы начать испытания беспилотных автомобилей в 2019 году. Среди них ПАО «КАМАЗ» и Университет Иннополис. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.