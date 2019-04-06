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В США скончался известный киномонтажер Барри Малкин

09:24, 06.04.2019
В США скончался известный киномонтажер Барри Малкин
Фото: pixabay.com

Известный киномонтажер Барри Малкин скончался на 81-м году жизни в США.

Представитель американской киноиндустрии умер в своем доме в Нью-Йорке. Причина смерти не уточняется, передает The Hollywood Reporter.

Малкин известен в качестве монтажера фильмов «Крестный отец 2», «Апокалипсис сегодня», «Бойцовая рыбка» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Также он адаптировал сагу «Крестный отец» для телевидения.

Стоит отметить, что Малкин был дважды номинирован на премию «Оскар».

Напомним, ранее сообщалось, что российского и советского режиссера Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

ОбществоКультура
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