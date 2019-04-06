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Аналитики назвали вакансии с зарплатой более полумиллиона рублей в месяц

07:26, 06.04.2019
Аналитики назвали вакансии с зарплатой более полумиллиона рублей в месяц
Фото: pixabay.com

Зарплаты более полумиллиона рублей работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам. Об этом сообщается в исследовании рекрутингового портала HH.ru.

По данным аналитиков, более полумиллиона рублей в месяц в Москве готовы платить специалисту, принятому на вакансию «операционный директор/генеральный директор». В Туле от 400 до 700 тысяч готовы платить соискателю вакансии под названием «VP PROD».

Также в Москве есть вакансия директора по информационным технологиям с зарплатой в 600 тысяч рублей в месяц, пишет «РГ».

Напомним, ранее эксперты назвали перспективные сферы труда для молодых специалистов.

Общество
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