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В 2018 году совокупный объем услуг населению Татарстана составил 25,2 млрд рублей

21:59, 05.04.2019
В 2018 году совокупный объем услуг населению Татарстана составил 25,2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов сообщил, что в 2018 году совокупный объем услуг населению Татарстана составил 25,2 млрд рублей. Это на 10 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Фаттахова, потребительские организации функционируют во всех районах. Наибольшие объемы услуг оказали Буинское райпо — 459 млн рублей, Алексеевское райпо — 442 млн рублей, а также Актанышское, Альметьевское, Рыбно-Слободское потребительские общества — по 420 млн рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что по итогам 2017 года совокупный объем услуг Татпотребсоюза, оказанных населению, составил 23 млрд рублей.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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