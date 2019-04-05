В 2018 году совокупный объем услуг населению Татарстана составил 25,2 млрд рублей

Председатель правления Татпотребсоюза Махмут Фаттахов сообщил, что в 2018 году совокупный объем услуг населению Татарстана составил 25,2 млрд рублей. Это на 10 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам Фаттахова, потребительские организации функционируют во всех районах. Наибольшие объемы услуг оказали Буинское райпо — 459 млн рублей, Алексеевское райпо — 442 млн рублей, а также Актанышское, Альметьевское, Рыбно-Слободское потребительские общества — по 420 млн рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что по итогам 2017 года совокупный объем услуг Татпотребсоюза, оказанных населению, составил 23 млрд рублей.