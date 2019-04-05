Власти РФ будут приостанавливать подозрительные операции по счетам без суда

Росфинмониторинг предложил разрешить госорганам без суда приостанавливать на срок до 10 дней подозрительные операции по банковским счетам.



Согласно законопроекту, операции будут приостановлены, если в отношении счетов имеются сведения о проведении их в целях финансирования терроризма, а также для оборота наркотиков.

Приостановление операций будет действовать только до 10 дней, так как это влечет ограничение прав граждан, пишет «РИА Новости».

Решение о приостановлении будут принимать руководители и их заместители федеральных органов исполнительной власти МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга, а также отдельные руководители территориальных органов МВД и ФСБ.

Ранее Верховный суд включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег.