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Власти РФ будут приостанавливать подозрительные операции по счетам без суда

21:22, 05.04.2019
Власти РФ будут приостанавливать подозрительные операции по счетам без суда
Фото: pixabay.com

Росфинмониторинг предложил разрешить госорганам без суда приостанавливать на срок до 10 дней подозрительные операции по банковским счетам.

Согласно законопроекту, операции будут приостановлены, если в отношении счетов имеются сведения о проведении их в целях финансирования терроризма, а также для оборота наркотиков.

Приостановление операций будет действовать только до 10 дней, так как это влечет ограничение прав граждан, пишет «РИА Новости».

Решение о приостановлении будут принимать руководители и их заместители федеральных органов исполнительной власти МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга, а также отдельные руководители территориальных органов МВД и ФСБ.

Ранее Верховный суд включил криптовалюты в статью УК об отмывании денег.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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