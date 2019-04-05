Производство алкоголя за первый квартал выросло на 11,7%

По итогам первого квартала 2019 года в России произвели 39,7 млн декалитров алкоголя. Это на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Так, объем производства водки вырос на 10,1%, до 17,2 млн декалитров, коньяка — на 18,4%, до 1,8 млн декалитров, пишет ТАСС.



В марте в России было произведено 15,7 млн декалитров алкоголя, что на 12,6% больше по сравнению с этим же месяцем 2018 года. Производство водки выросло на 13%, до 6,8 млн декалитров, производство коньяка — на 4,1%, до 690,5 тыс. декалитров.

Ранее Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2%.