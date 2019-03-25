Минфин выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену на шампанское на 26,2%. Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, цена изменится со 164 до 207 рублей за 0,75 литра. В министерстве объясняют необходимость повышения минимальной розничной цены увеличением ставок акциза, НДС, тарифов на электричество. Среди причин звучит также введение помарочного учета и изменение цены федеральных специальных марок и стоимости винограда. Отмечается, что эта мера даст возможность создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство жителей России (73,1%) объяснили употребление алкоголя традицией отмечать праздники со спиртным. Данные предоставил Росстат. Согласно опросу, среди респондентов, давших такой ответ, — 66% мужчин и 80,7% женщин. Их профессиональная принадлежность: 78,5% являются бюджетниками, 72,4% — сотрудники внебюджетных организаций, 72% — предприниматели, 72,9% — безработные и 64,5% — учащиеся.