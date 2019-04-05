Минниханов: общественные пространства создаются в Татарстане не для того, чтобы деньги потратить

Президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании заявил, что в республике необходимо провести инвентаризацию общественных пространств.

По его словам, это должно быть сделано для того, чтобы понять, в каком состоянии находятся объекты, как они используются и какие мероприятия проводятся на этих площадках.

Инвентаризацию планируют провести до мая, по ее итогам власти должны привести объекты в порядок, а также закрепить за ними вузы, техникумы, школы.

Минниханов отметил, что с 2015 года на реализацию программы благоустройства и создания общественных пространств было направлено 8,6 млрд рублей. В этом году будет благоустроено еще 63 объекта на сумму около 4 млрд рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Глава Татарстана напомнил, что общественные пространства создаются в РТ «не для того, чтобы деньги потратить, а чтобы парками, скверами пользовались граждане, чтобы эти общественные пространства были востребованы».



Ранее стало известно, что в Казани под мостом «Миллениум» может появиться общественное пространство для молодежи.

