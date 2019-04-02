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В Казани под мостом «Миллениум» может появиться общественное пространство для молодежи

12:30, 02.04.2019
В Казани под мостом «Миллениум» может появиться общественное пространство для молодежи
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани под мостом «Миллениум» может появиться общественное пространство для молодежи. Об этом сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

На своей странице в Instagram министр по делам молодежи рассказал, что это место уже сейчас «негласно принадлежит казанской молодежи», но власти хотят сделать его еще более привлекательным, чтобы у молодежи была площадка для самореализации.

Фаттахов добавил, что концепцию проекта одобрили на заседании коллегии Минмолодежи Татарстана с участием президента РТ Рустама Минниханова. Теперь необходимо, чтобы проект включили в программу 2020 года «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что в 2018 году в Казани обустроили восемь общественных пространств. На что было потрачено 1,3 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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