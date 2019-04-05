В Татарстане привлекут волонтеров для очистки рек от мусора

Фото: Максим Платонов

В муниципальных районах Татарстана собираются привлечь волонтеров для очистки местных рек от мусора по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Планируется, что волонтеры будут очищать от мусора берега, прибрежные акватории и дно водных объектов республики, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане стартовал санитарно-экологический двухмесячник. Он продлится до 31 мая.