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В России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины

18:11, 05.04.2019
В России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины
Фото: realnoevremya.ru

В России с сентября 2020 года появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.

В Минздраве уточнили, что это позволит повысить качество жизни 20—25 млн человек в России, которые нуждаются в медицинской реабилитации из-за полной или частичной утраты функций.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава Галины Ивановой, сейчас в России нет специалистов, которые бы полностью отвечали за весь реабилитационный процесс. Его сейчас проводят терапевты, участковые врачи, педиатры, врачи по лечебной физкультуре, физиотерапевты и т. д., пишет ТАСС.

Ранее Минтруд рассказал о наиболее востребованных профессиях.

Поиски работы через службу занятости быстрее всего проходят для медицинских работников. При этом речь идет не только о врачах, но и о среднем медперсонале.

ОбществоМедицина
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