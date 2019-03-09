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Минтруд рассказал о наиболее востребованных профессиях

23:34, 09.03.2019
Минтруд рассказал о наиболее востребованных профессиях
Фото: realnoevremya.ru

Поиски работы через службу занятости быстрее всего проходят для медицинских работников. При этом речь идет не только о врачах, но и о среднем медперсонале.

На втором месте — квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, рассказали в Министерстве труда РФ. Также к ним относятся работники из сферы электротехники и электроники, металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, передает RT.

Тройку лидеров замыкают работники служб, занимающихся охраной граждан и собственности. Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.

Общество
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