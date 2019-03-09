Минтруд рассказал о наиболее востребованных профессиях

Поиски работы через службу занятости быстрее всего проходят для медицинских работников. При этом речь идет не только о врачах, но и о среднем медперсонале.

На втором месте — квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, рассказали в Министерстве труда РФ. Также к ним относятся работники из сферы электротехники и электроники, металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, передает RT.

Тройку лидеров замыкают работники служб, занимающихся охраной граждан и собственности. Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.