В Самаре открылась первая в стране «Фабрика процессов»

5 апреля на базе Средне-Волжского механического завода, расположенного в Самаре, состоялось открытие «Фабрики процессов», сообщается на официальном портале правительства Самарской области.

Это первая подобная учебная площадка в стране. «Фабрика процессов» — это учебная площадка, которая дает возможность на практике освоить принципы и инструменты бережливого производства. Предполагается, что до 2024 года 250 предприятий Самарской области смогут внедрить у себя производственные системы, соответствующие лучшим мировым практикам бережливого производства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов представил коллективу самарского ПАО «Кузнецов» нового руководителя. Операционным директором предприятия стал Алексей Соболев. До этого он возглавлял рыбинское КБ «Сатурн».