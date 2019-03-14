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ОДК назначила директором самарского завода «Кузнецов» Алексея Соболева

13:18, 14.03.2019
ОДК назначила директором самарского завода «Кузнецов» Алексея Соболева
Фото: wikipedia.org / Вадим Кондратьев

Сегодня глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов представил коллективу ПАО «Кузнецов» нового руководителя. Операционным директором предприятия стал Алексей Соболев.

До этого он возглавлял рыбинский КБ «Сатурн», передает ГТРК «Самара».

Известно, что ранее занимавший этот пост Сергей Павлинич пошел на повышение.

Перед новым руководством «Кузнецова» ставится задача эффективной модернизации производства с учетом рекордных инвестиций и выполнения оборонных заказов, которыми «Кузнецов» обеспечен на ближайшие 10 лет.

ПАО «Кузнецов» — российская машиностроительная компания и одноименное предприятие авиационного и космического двигателестроения. До апреля 2010 года носила название ОАО «Моторостроитель». Входит в состав госкорпорации «Ростех».

ПромышленностьОПК
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