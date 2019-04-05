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Депутат Госдумы Фаррахов внес на рассмотрение законопроект, обязывающий власть давать отчет о вакцинации

17:48, 05.04.2019
Депутат Госдумы Фаррахов внес на рассмотрение законопроект, обязывающий власть давать отчет о вакцинации
Фото: realnoevremya.ru

Экс-министр здравоохранения Татарстана, а ныне депутат Госдумы Айрат Фаррахов внес предложение (текст законопроекта имеется в распоряжении «Реального времени») — обязать органы власти ежегодно отчитываться о проведении вакцинации, чтобы покончить с фейк-ньюс, которые распространяют антипрививочники.

— Все разговоры и слухи возникают из-за того, что нет достоверной официальной четкой информации, которой бы все доверяли. Поэтому внес закон о том, что правительство должно давать объективный отчет, как идет вакцинация в нашей стране, сколько было осложнений, каким образом планируется расширить национальный календарь профилактических прививок и так далее, — пояснил Фаррахов «Реальному времени».

Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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