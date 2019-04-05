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И.о. начальника ГИБДД Москвы назначен Юрий Дроганов — СМИ

15:15, 05.04.2019
И.о. начальника ГИБДД Москвы назначен Юрий Дроганов — СМИ
Фото: duma.mos.ru

Исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Москве назначен Юрий Дроганов. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Ранее полковник полиции Дроганов был заместителем начальника ГИБДД по Москве. Он занимал эту должность с 2015 года.

Сегодня начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию. Это произошло после резонансного ДТП на Можайском шоссе. В конце марта Mercedes Gelandewagen врезался в автомобиль «Нива». Пассажиры «Нивы», мать и дочь, погибли.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от виновника аварии явиться в полицию. Через некоторое время Джамбеков сдался властям и признал вину, а также попросил прощения у родственников погибших.

История вызвала широкий общественный резонанс, а в столичном ГИБДД была начата служебная проверка.

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