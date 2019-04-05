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Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

11:55, 05.04.2019
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Фото: скриншот видео youtube.com

Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

«Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве подтверждает, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции В.В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Виктор Коваленко в скором времени уйдет с занимаемой должности. Радиостанция «Говорит Москва» сообщала, что начальник столичной Госавтоинспекции покинет свой пост в апреле.

Позднее Виктор Коваленко, комментируя информацию о своей отставке, назвал ее сплетнями и заявил, что комментировать их не намерен.

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