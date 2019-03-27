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В Общественной палате Татарстана проведена горячая линия по вопросам противодействия коррупции в здравоохранении

15:40, 27.03.2019
В Общественной палате Татарстана проведена горячая линия по вопросам противодействия коррупции в здравоохранении
Фото: скриншот видео

В Общественной палате Татарстана сегодня провели горячую линию по вопросам противодействия коррупции в здравоохранении, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На вопросы граждан отвечали сотрудники Минздрава РТ, члены общественного совета при республиканском министерстве и другие эксперты.

Как рассказал председатель общественного совета при Минздраве Чингис Махмутов, большинство вопросов не были связаны напрямую с коррупцией. В основном граждан интересуют вопросы по поводу обеспечения лекарств и отношения врачей.

По словам руководителя центра общественного контроля при Общественной палате РТ Артура Мустаева, все обращения фиксируются, по каждому будет проведена отдельная работа и в случае необходимости доведена информация до правоохранительных органов.

В апреле в Общественной палате РТ пройдет горячая линия на тему противодействия коррупции в сфере образования, в мае — ЖКХ.

ОбществоМедицина Татарстан
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