Козак: нефтяники подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на бензин
Зампредседателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что нефтяные компании подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. Оно заключено до июля.
«Соглашение подписано уже, все расписались», — приводит слова вице-премьера ТАСС.
Власти договорились с нефтяниками продлить соглашение до конца первого полугодия 2019 года.
Еще во вторник «Ведомости» писали, что правительство и нефтяные компании не пришли к соглашению по поводу заморозки цен на топливо.
Также сообщалось, что власти не нашли источников, из которых можно компенсировать нефтяникам выпадающие доходы от поставок топлива на внутренний рынок.
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