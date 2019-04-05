Козак: нефтяники подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на бензин

Зампредседателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что нефтяные компании подписали новое соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. Оно заключено до июля.

«Соглашение подписано уже, все расписались», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Власти договорились с нефтяниками продлить соглашение до конца первого полугодия 2019 года.

Еще во вторник «Ведомости» писали, что правительство и нефтяные компании не пришли к соглашению по поводу заморозки цен на топливо.

Также сообщалось, что власти не нашли источников, из которых можно компенсировать нефтяникам выпадающие доходы от поставок топлива на внутренний рынок.