Правительство и нефтяники еще не заключили новое соглашение по ценам на топливо

Российские власти не смогли договориться с нефтяными компаниями о ценах на бензин и другое топливо. Соответствующее соглашение пока не продлено.

При этом цены ни в оптовом, ни в розничном сегментах не растут и расти не будут, пишут «Ведомости».

Согласительное совещание у вице-премьера Дмитрия Козака в минувший понедельник не принесло результата. Вопрос будет обсуждаться еще раз, в четверг совещание по ценам на топливо проведет уже глава правительства Дмитрий Медведев.

При этом принципиальное согласие всех нефтяников подписать соглашения и зафиксировать цены на моторное топливо есть, говорят чиновник и два нефтяника. Нефтяники опасаются поднимать цены — правительство может по закону довести экспортную пошлину на бензин и дизельное топливо до 90% от экспортной пошлины на нефть, указывает топ-менеджер нефтяной компании. Тогда внутренний рынок будет перенасыщен: цены на российских АЗС вверх не пойдут, но компании потеряют существенную часть экспортной выручки.

Ранее пресс-секретарь «Независимого топливного союза» Сергей Бойко рассказал «Реальному времени», в чем основа стабильной цены на бензин и почему весь объем имеющегося в стране топлива нужно продавать через биржу.