Верховный суд Башкирии ужесточил наказание 11 участникам наркогруппировки

Верховный суд Башкирии изменил приговор в отношении 11 членов наркогруппировки.

Ранее преступники получили сроки от 4 до 7 лет за незаконный сбыт запрещенных веществ на территории региона в период с 2016 по 2017 год. Установлено, что злоумышленники распространяли синтетические наркотики в Стерлитамаке, Салавате и Ишимбае.

В ходе личных досмотров обвиняемых, осмотров тайников, обысков мест их жительства было обнаружено и изъято около 0,6 кг наркотиков двух видов, рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Надзорное ведомство сочло назначенное наказание чрезмерно мягким и обжаловало решение в суде апелляционной инстанции. В итоге осужденным ужесточили наказание, увеличив сроки от 5 до 9 лет.

Напомним, в феврале этого года полицейские в Уфе задержали дилера, прятавшего наркотики в упаковках от кефира.