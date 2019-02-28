Полицейские в Уфе задержали дилера, прятавшего наркотики в упаковках от кефира

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В Уфе полицейские задержали уроженца Челябинской области по подозрению в распространении наркотиков.

По версии силовиков, 40-летний мужчина является оптовым «закладчиком» на территории города. В ходе личного досмотра из карманов его куртки было изъято 60 пакетиков с запрещенными веществами.

Позже прошли обыски в квартире преступника. Благодаря инспектору-кинологу со служебной собакой Рокси удалось выяснить, что мужчина хранил более 1 кг синтетических наркотиков в упаковках от кефира в холодильнике.

Во время допроса злоумышленник признался, что стал наркодилером, чтобы заработать себе на жизнь, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Башкирии.

Возбуждено уголовно дело за сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе осудят бывшего фитнес-тренера за торговлю наркотиками.