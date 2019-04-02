Глава ГИБДД Москвы назвал «сплетнями» информацию о своей отставке

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко, комментируя информацию о своей отставке, назвал ее сплетнями и заявил, что комментировать их не намерен.

«Извините, я понимаю, я сплетни не комментирую», — цитирует Коваленко m24.



Ранее СМИ сообщили, что Виктор Коваленко в скором времени уйдет с занимаемой должности. По информации радиостанции «Говорит Москва», начальник столичной Госавтоинспекции в апреле покинет свой пост.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что Коваленко подал в отставку по собственному желанию. При этом он отметил, что решение Коваленко не связано с резонансным ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком.