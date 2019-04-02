Начальник ГИБДД Москвы уйдет в отставку после ДТП на Можайском шоссе — СМИ

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, решение Коваленко не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли женщина с ребенком.

Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщила, что в МВД прошло совещание, на котором обсуждался вопрос увольнения Коваленко.



В ГИБДД «Интерфаксу» заявили, что такое совещание не проводилось.

Напомним, что 25 марта на Можайском шоссе Mercedes Gelandewagen врезался в автомобиль «Нива». Пассажиры «Нивы» — мать и дочь — погибли, а водитель Mercedes скрылся с места аварии. СМИ выяснили, что за рулем мог находиться уроженец Чечни.

После этого глава республики Рамзан Кадыров потребовал от виновника аварии явиться в полицию. Через некоторое время Джамбеков сдался властям и признал вину, а также попросил прощения у родственников погибших.

История вызвала широкий общественный резонанс, а в столичном ГИБДД была начата служебная проверка.