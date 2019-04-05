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«Цифровая экономика» предложила ввести ограничения для Facebook, Twitter и Instagram

11:31, 05.04.2019
«Цифровая экономика» предложила ввести ограничения для Facebook, Twitter и Instagram
Фото: pixabay.com

АНО «Цифровая экономика» предложила ограничить доступ Facebook, Twitter и Instagram к данным российских пользователей.

При этом источники РБК утверждают, что предложение выдвинула Ассоциация участников рынка больших данных (объединяет Mail.Ru Group, «МегаФон», «Ростелеком» и др.).

Концепцию по регулированию данных готовит центр компетенций «Сколково». Именно среди предложений от «Цифровой экономики» для концепции журналисты и нашли пункт об ограничении доступа к данным для соцсетей, не имеющих юрлица в России.

В опубликованном документе отмечается, что «необходимо избежать ситуации, когда иностранные компании, которые не соблюдают требования законодательства Российской Федерации, устанавливающего ограничения доступа к данным, будут иметь более привилегированное положение по отношению к российским компаниям, которые данные требования соблюдают».

В качестве примера приводится ситуация, когда в реестре организаторов распространения информации не числятся Facebook, Twitter и Instagram. Перечисленные компании также не исполняют требования российского законодательства о хранении персональных данных российских граждан на территории России.

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