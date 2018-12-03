Минтруд проведет эксперимент по снижению бедности в Татарстане и еще 7 регионах

Минтруд с 2019 года начнет пилотные проекты по учету малообеспеченных семей в восьми российских регионах, среди них — Татарстан.



Министерство займется развитием новой статистики на базе единой системы социального обеспечения (ЕГИССО), а после анализа их положения семьям предложат адресную помощь на основе социального контракта, пишет «Коммерсант».

«Мы договорились с рядом регионов провести эксперимент по персонифицированному выявлению семей с низкими доходами, чтобы построить для них траектории выхода из бедности», — заявил глава ведомства Максим Топилин.

Кроме Татарстана пилотные проекты пройдут в Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Самые эффективные модели вывода граждан из состояния бедности с 2021 года правительство распространит на всю страну.

Ранее уже сообщалось, что эксперимент по снижению бедности в России пройдет в нескольких пилотных регионах в 2019 году и позволит отработать новую технологию выявления бедных семей для оказания им адресной поддержки.



Напомним, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести социальные контракты для безработных и бедных — это позволит обеспечить их рабочими местами.