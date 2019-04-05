Эксперт заявил о скором скачке цен на недвижимость в России

В России ожидается очередной скачок цен на недвижимость. Об этом сообщил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

По его мнению, причиной роста стоимости недвижимости станет вступление в силу новых поправок, согласно которым застройщики больше не смогут напрямую привлекать средства граждан на строительство жилых домов.

«Весь 2018 год первичная недвижимость дорожала, продолжается рост и в январе–марте. Рост издержек из-за увеличения НДС уже сейчас отражается на ценах», — отметил Алексеев.

По итогам первого квартала этого года средняя цена квадратного метра в новостройках в России составляет 68,4 тысяч рублей. Рост составил 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что субсидирование ипотеки по ставке 6% для семей с детьми распространили на весь срок действия.